Мужчина изнасиловал родственницу жены, подсыпав ей наркотик

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконном хранении наркотиков, а также в изнасиловании беспомощной женщины. Подробности сообщила пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в октябре 2021 года мужчина купил для личного пользования наркотик. В декабре, находясь у гостях у 39-летней родственницы жены на улице Чкалова, он подсыпал ей препарат в спиртное. Дождавшись момента, когда хозяйке квартиры стало плохо, обвиняемый совершил с ней насильственные действия сексуального характера и изнасиловал.

Прекратила «оргию» пришедшая домой супруга мужчины. Она вызвала полицию, подозреваемого задержали.