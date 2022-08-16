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Мужчина изнасиловал родственницу жены, подсыпав ей наркотик

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконном хранении наркотиков, а также в изнасиловании беспомощной женщины. Подробности сообщила пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в октябре 2021 года мужчина купил для личного пользования наркотик. В декабре, находясь у гостях у 39-летней родственницы жены на улице Чкалова, он подсыпал ей препарат в спиртное. Дождавшись момента, когда хозяйке квартиры стало плохо, обвиняемый совершил с ней насильственные действия сексуального характера и изнасиловал.

Прекратила «оргию» пришедшая домой супруга мужчины. Она вызвала полицию, подозреваемого задержали.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении Следственного комитета.

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