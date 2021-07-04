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Воскресенье, 4 июля, 2021
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Муж зверски убил любовницу из-за угрозы рассказать о его измене жене

Никита Брыкин
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Суд вынес приговор жителю Нижегородской области, который совершил громкое убийство девушки, пишет КП.

Инцидент, поражающий своей жестокостью, произошел 11 июля прошлого года в Нижнем Новгороде. Там в озере нашли тело горожанки. Ее руки были связаны за спиной, а на голову надет пакет.

Выяснилось, что мужчина состоял в любовных отношениях с убитой, хотя на тот момент у него была жена и двое детей. Будучи территории заповедника «Малышевские гривы», девушка стала угрожать, что расскажет об их отношениях супруге злоумышленника.

Тогда тот оглушил жертву, после чего обмотал в несколько слоев ее голову и шею скотчем и задушил. Наконец, мужчина сбросил тело в озеро и скрылся.

По ходу расследования уголовного дела следователи узнали, что подсудимый причастен к изнасилованию детей, которые он совершил 12 и 8 лет назад. Его жертвой стали 12-летняя девочка, которая возвращалась из школы. Педофил силой завел ее в заброшенный дом и надругался над ребенком.

Другая жертва мужчины –16-летняя девушка, которую он завел в безлюдное место и, угрожая пневматическим пистолетом, пытался изнасиловать. Подростку удалось сбежать.

Злоумышленник свою вину не признал. Его приговорили к двадцати двум годам лишения свободы.

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