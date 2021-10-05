Муж Логуновой: Елена говорила, что устала от детей

Муж бесследно пропавшей Елены Логуновой Александр прошёл полиграф на шоу «На самом деле» Первого канала. В ходе эфира затронули вопрос о психологическом состоянии девушки.

Логунов рассказал, что его жена принимала успокоительные препараты – валерьяну и глицин. По словам мужчины, Елена могла выпить по 10 таблеток за раз. Якобы, так ей советовала мать. О других лекарствах, которые могла принимать Логунова, её супруг не знает.

Отвечая на вопрос о том, почему Елена пила таблетки, Александр ответил: она устала от детей. Именно так, по его словам, жена объясняла своё состояние супругу.

Логунов ответил, что, выходя на улицу, его жена никогда не отключала телефон. Неактивными могли оставаться только геоданные и мобильный интернет. Эксперты шоу предположили, что женщина боялась слежки мужа. Однако он сказал, что причин следить за Еленой у него не было.