Музей из Рязанской области поучаствует в «Озверевшей выставке» на ВДНХ

Мещерский музей деревянного зодчества им. В. П. Грошева примет участие в новой выставке, организованной Союзом частных музеев и коллекционеров. Об этом РИА «7 новостей» сообщили организаторы.

Анималистическая экспозиция «Кто в Доме музеев живет? Озверевшая выставка» откроется завтра, 27 октября, в 15:00 в Доме музеев на ВДНХ. Всего в ней примут участие 7 частных музеев и 6 коллекционеров из восьми городов и сел. России.

На выставке частные музеи и коллекционеры представят произведения живописи и эмальерного искусства, скульптуру малых форм, жестяную и стеклянную упаковку, изделия декоративно-прикладного творчества. Особое место в экспозиции займут артельные и промышленные детские игрушки, талисманы олимпийских игр, а также предметы, раскрывающие тему защиты животных.

Мещерский музей деревянного зодчества им. В. П. Грошева покажет работы учащихся детской студии «Художественная обработка дерева», действующей при музее в г. Спас-Клепики, а также скульптуры настоящих виртуозов по резьбе по дереву — Николая Гетьмана, Светланы Лобановой, Сергея Соколова и Виктора Крестьянинова. Последнего называют русским Энди Уорхолом. Американский художник и скульптор призывал своих коллег по цеху не презирать вкусы простых людей, уважать садовых гномиков, побивших все рекорды популярности у обывателя.

Показать возможности творческого самосовершенствования — главная идея экспозиции музея.

Есть среди экспонатов и панно народного художника России Виктора Ивановича Бахарева. В музее представлен макет старой Москвы размером 4 на 6 метров, собранный им из камыша.

Выставка продлится до 12 декабря.