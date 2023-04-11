Музей Гаража особого назначения ФСО России покажет мотоциклы Почетного эскорта на выставке в Санкт-Петербурге

С 14 по 16 апреля 2023 года в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (Санкт-Петербург) состоится 33-я «Олдтаймер-Галерея» — крупнейшая в России выставка старинных автомобилей, мотоциклов и антиквариата. Одно из центральных мест в зале займут экспонаты Музея Гаража особого назначения ФСО России.

«Олдтаймер-Галерея» проводится уже более двадцати лет и всякий раз находит способ удивить журналистов и посетителей. Экспонаты этого необычного шоу почти никогда не повторяются. Из всех, проходивших ранее, выставка 2023 года станет рекордной и по площади – более 13.000 м2, и по количеству экспонатов – около 300 автомобилей и мотоциклов.

Всего лишь на три дня один из залов «ЭкспоФорума» превратится в самый настоящий город прошлого, наполненный десятками уникальных экспонатов, переживших мгновения триумфа и годы забвения, вновь вернувшихся к нам благодаря кропотливому труду поисковиков, историков и мастеров-реставраторов.

Одно из центральных мест в выставочном зале займет экспозиция Музея Гаража особого назначения ФСО России, посвященная Почетному эскорту мотоциклистов.

«Такая выставка эксклюзивных мотоциклов с особой историей — безусловно, событие. Старшее поколение отлично помнит фразу «В сопровождении Почетного эскорта мотоциклистов…», особенно когда речь шла о встрече или проводах высокого иностранного гостя. Эта фраза не потеряла актуальность и сегодня, Почетный эскорт неизменно участвует в протокольных мероприятиях, — рассказывает генеральный директор Музея ГОНа Алексей Беликов. — Впервые в Петербурге будет показана вся коллекция мотоциклов, служивших в подразделении за его почти 70-летнюю историю».

Среди других коллекций и самых знаменитых экспонатов выставки:

– коллекция автомобилей-киноактёров из игрового гаража «Ленфильма»,

– коллекция Cadillac 1950-60-х годов – роскошные символы «детройтского барокко»,

– коллекция грузовых «Москвичей» – пикапы, фургоны и прицепы,

– коллекция полукустарных автобусов-«барбухаек»,

– коллекция 13-ти самых знаменитых ВАЗов,

– коллекция Jawa – самых вожделенных и культовых мотоциклов в Советском Союзе,

– ГАЗ-ААА-1 – уникальный четырёхосный грузовик, герой первых пятилеток,

– первый советский городской автобус ЗИС-8, превращённый в заброшенный дачный сарай,

– автомобиль-катер Ford Mustang, скандально известный полицейской погоней в акватории Невы,

– ГАЗ-31013 – машина-оборотень, легендарная «догонялка» из КГБ СССР,

– Форд №000001 – первая иномарка, произведённая в современной России.

Программа пресс-дня 14 апреля 2023 года:

11:00 – 11:45 Регистрация аккредитованных журналистов.

12:00 – 12:15 Церемония открытия выставки, представление спикеров.

12:15 – 12:45 Обзорная экскурсия по выставке.

с 12:45 Общение с коллекционерами, реставраторами, «звёздными» гостями выставки. Фотосессии.

Адрес: Петербургское шоссе, 64, КВЦ «ЭкспоФорум», зал G.

Период работы выставки: 14 по 16 апреля 2023 года в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (Санкт-Петербург). Возрастное ограничение: 12+.