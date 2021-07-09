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Пятница, 9 июля, 2021
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Прокуратура поясняет

Может ли работодатель оштрафовать работника за курение в неположенном месте

7info
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Прокуратура Рязанской области пояснила, вправе ли работодатель наложить денежный штраф на работника за курение в неположенном месте на территории работодателя?

Работодатель не вправе наложить на работника денежный штраф за курение на территории работодателя в неположенном месте, поскольку Трудовой кодекс РФ не предусматривает такого вида взыскания, как штраф.

Вместе с тем, ст.21 Трудового кодекса РФ  установлена обязанность работника добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, а также соблюдать трудовую дисциплину.

Курение в неустановленных местах на территории работодателя является дисциплинарным проступком, за который работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий установлены ст.192 Трудового кодекса РФ (замечание, выговор, увольнение).

Работодатель вправе не привлекать работника к дисциплинарной ответственности, за курение на территории работодателя в неположенном месте, а снизить размер премии работнику или вообще лишить его премии.

Запрет на курение на всей территории организации и в ее помещениях должен быть оформлен локальным нормативным актом работодателя, с которым работники должны быть ознакомлены под роспись.

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