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Московский лжеврач несколько лет насиловал школьниц

Елена Лобанова
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В Москве 53-летний лжеврач насиловал школьниц. Об этом сообщает РЕН ТВ. 

В четверг, 15 апреля, в полицию обратилась мать сестер. Она рассказала, что в апреле 2015 года в лечебном центре мужчина проводил медосмотр. Там он совершил в отношении ее дочерей действия сексуального характера. Тогда девочкам было 10 и 12 лет. 

После мать водила к этому врачу дочерей еженедельно вплоть до 2019 года. Помимо насиловаия мужчина также фотографировал свои действия. «Пациентов» он принимал не только в арендованном помещении, но и в своей квартире. 

Следователи возбудили уголовное дело.

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