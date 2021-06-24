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Четверг, 24 июня, 2021
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Московские власти разрешат посещать летние веранды без QR-кода

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Московские власти разрешат посещать летние веранды без QR-кода
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Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода. Соответствующий указ Сергея Собянина опубликован на сайте мэрии Москвы, пишет РИА Новости.

Согласно документу, норма вступает с сегодняшнего дня и до 11 июля. При этом москвичам и гостям столицы напоминают: с 28 июня посещать заведения общепита смогут только привитые, переболевшие коронавирусом и люди, получившие отрицательные ПЦР-тест.

Подтверждать отсутствие заболевания COVID-19 нужно с помощью QR-кода

Детей и подростков в сопровождении взрослых разрешено пускать в кафе и рестораны без QR-кода.

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