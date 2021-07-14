Мошенники научились узнавать данные о счетах в банках через голосовых помощников

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Мошенники начали получать доступ к номерам карт и остаткам по счету клиентов банков с помощью голосового помощника. Об этом «Известиям» рассказали эксперты по кибербезопасности, информацию подтвердили клиенты Сбербанка.

Уточняется, что еще в минувшем году Центробанк предупреждал кредитные организации о подобных рисках после случая в одном из банков. В настоящее же время поступают жалобы от граждан. Так, 12 июля клиенту «Сбера» Александру позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили о мошеннических действиях с его картой. При этом злоумышленник обладал рядом сведений о финансах потерпевшего, включая последние цифры карт и остатки по счетам.

Сам Александр подчеркнул, что в случае звонка в Сбербанк с подменой номера телефона на тот, который привязан к одной из карт организации, голосовой помощник без дополнительных запросов озвучит последние четыре цифры номера карты и остаток на ней.

Эксперимент «Известий» подтвердил данный факт. При этом в «Сбере» сообщили изданию, что подобной проблемы обнаружено не было.

Ряд других банков рассказали о способах узнать указанную информацию. Так, Росбанк требует звонок от клиента с его номера телефона, прохождение по звуковому меню и введение части номера карты. В крымском РНКБ же робот-ассистент передает данные о сумме средств на карте, если клиент звонит с доверенного номера телефона, который сам указывал в банке, при условии ввода части реквизитов карты. «Тинькофф», в свою очередь, использует различные способы проверки в зависимости от ситуации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Обзвон монет: мошенники научились узнавать остатки на счетах в банках.