Мошенники используют новые схемы кражи личных данных через «Госуслуги»

Мошенники начали использовать новые схемы для кражи личных данных на «Госуслугах». Об этом сообщает телеграм-канал «Объясняем.рф».

Людям звонят и сообщают, что необходимо поменять данные на «Госуслугах», так как обновился полис обязательного медицинского страхования. Злоумышленники просят собеседника включить демонстрацию экрана, если человек соглашается, преступники получают доступ к его устройству.

По словам куратора платформы «Мошеловка» Народного фронта Аллы Храпуновой, полиса сейчас переводят с бумажных на цифровой формат, но делают это страховые компании самостоятельно.