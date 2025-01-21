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Фото: freepik.com/
Общество

Мошенники используют новые схемы кражи личных данных через «Госуслуги»

Алексей Самохин

Мошенники начали использовать новые схемы для кражи личных данных на «Госуслугах». Об этом сообщает телеграм-канал «Объясняем.рф».

Людям звонят и сообщают, что необходимо поменять данные на «Госуслугах», так как обновился полис обязательного медицинского страхования. Злоумышленники просят собеседника включить демонстрацию экрана, если человек соглашается, преступники получают доступ к его устройству.

По словам куратора платформы «Мошеловка» Народного фронта Аллы Храпуновой, полиса сейчас переводят с бумажных на цифровой формат, но делают это страховые компании самостоятельно.

— Никогда не предоставляйте незнакомцам доступ к экрану вашего телефона. С такой просьбой обращаются только мошенники, — говорится в сообщении.

Мошенники используют новые схемы кражи личных данных через «Госуслуги» «Ваш полис ОМС обновился! Нужно изменить данные на "Госуслугах", включите демонстрацию экрана!»
Мошенники используют новые схемы кражи личных данных через «Госуслуги» «Ваш полис ОМС обновился! Нужно изменить данные на "Госуслугах", включите демонстрацию экрана!»
Мошенники используют новые схемы кражи личных данных через «Госуслуги» «Ваш полис ОМС обновился! Нужно изменить данные на "Госуслугах", включите демонстрацию экрана!»
Мошенники используют новые схемы кражи личных данных через «Госуслуги» «Ваш полис ОМС обновился! Нужно изменить данные на "Госуслугах", включите демонстрацию экрана!»
Мошенники используют новые схемы кражи личных данных через «Госуслуги» «Ваш полис ОМС обновился! Нужно изменить данные на "Госуслугах", включите демонстрацию экрана!»

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