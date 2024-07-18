Мошенники используют «Госуслуги» для кражи электронных подписей владельцев недвижимости

Юрист Ирина Нигматуллина предупредила о возможной мошеннической схеме, связанной с проведением сделок по недвижимости через портал «Госуслуги». Об этом сообщает Газета.ru.

По словам специалиста, мошенники прибегают к социальной инженерии, чтобы завладеть электронными подписями владельцев. Они получают обманным путём доступ к их личным данным. Она также рекомендовала владельцам принимать меры безопасности, такие как подача заявления о запрете на сделки без их личного участия и внимательный контроль за активностью на портале.

«Защита на «Госуслугах» была усилена двухфазной верификацией. Но возможности добыть данные владельца при помощи той же социальной инженерии у мошенников все еще есть, особенно если мошенником выступает лицо, которому вы доверяете. И этот человек может иметь доступ, например, к вашему телефону. Кроме того, телефон могут взломать или установить специальное программное обеспечение», — сказала Нигматуллина.

Нигматуллина рекомендовала не сообщать личные данные, пароли, коды из SMS незнакомым людям, а также не переходить по ссылкам из неизвестных источников. Кроме того, юрист призвала не лениться проверять свой аккаунт на «Госуслугах» на предмет активностей и подозрительных действий. По словам эксперта, если с «Госуслуг» приходят подозрительные письма или в них изменены данные, надо сразу менять пароль.