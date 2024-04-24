Молодую девушку жестоко убили в Крыму

В Крыму жестоко убита 23-летняя девушка, сообщает SHOT.

Тело Джессики нашли в большой сумке, закопанной в землю. До этого труп пытались сжечь.

По информации источника, последний раз живой девушку видели 20 апреля. После этого она перестала отвечать на звонки, в понедельник на работу не вышла.

Мать пропавшей инициировала поиски дочери, к ним подключились правоохранители и волонтёры.

По информации источника, труп нашли вечером 23 апреля. Убийцы не смогли сжечь тело и просто закопали его поглубже. Перед смертью жертву пытались изнасиловать.

По подозрению в убийстве задержаны мужчины 26 и 29 лет, работники торгового центра. Один из них, якобы, уже признался.