Среда, 24 апреля, 2024

Молодую девушку жестоко убили в Крыму

Автор: 7info

Опубликовано

В Крыму жестоко убита 23-летняя девушка, сообщает SHOT.

Тело Джессики нашли в большой сумке, закопанной в землю. До этого труп пытались сжечь.

По информации источника, последний раз живой девушку видели 20 апреля. После этого она перестала отвечать на звонки, в понедельник на работу не вышла.

Мать пропавшей инициировала поиски дочери, к ним подключились правоохранители и волонтёры.

По информации источника, труп нашли вечером 23 апреля. Убийцы не смогли сжечь тело и просто закопали его поглубже. Перед смертью жертву пытались изнасиловать.

По подозрению в убийстве задержаны мужчины 26 и 29 лет, работники торгового центра. Один из них, якобы, уже признался.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Михаилу Ефремову отказали в УДО: возможно ли повторное ходатайство?

В рязанских соцсетях сообщили о «штурме» регистратуры учреждения «Психолого-медико-педагогическая комиссия»

В России сняли гипоаллергенную комедию с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой

В Рязани проходит медицинский форум «Zдоровая независимость»

В Рязанской области 25 апреля ожидается потепление

Работники РНПК приводят в порядок улицу Татарскую

В Шиловском районе мужчина и женщина похитили у пенсионера бензопилу

В Гвардейском сквере Рязани высадили Аллею Памяти

Жители Рязани возмущены трусами, висящими на площади Победы

На трассе «Шацк-Моршанск» ремонтируют дорогу

МегаФон импортозаместил связь для экстренных служб и бизнеса

На Ряжском шоссе в Рязани услышали взрыв

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Михаилу Ефремову отказали в УДО: возможно ли повторное ходатайство?

Новости Рязани
Как отмечает юрист Владимир Постанюк, по истечении полугода Ефремов имеет право повторно обратиться в суд с аналогичным прошением.

В рязанских соцсетях сообщили о «штурме» регистратуры учреждения «Психолого-медико-педагогическая комиссия»

Новости Рязани
Рязанцы вынуждены "штурмом брать" регистратуру.

В России сняли гипоаллергенную комедию с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой

Новости мира
Лента расскажет историю жителей маленького провинциального городка, которых судьба сведёт вместе во время празднования Дня города и концерта группы «Иванушки International».

В Рязани проходит медицинский форум «Zдоровая независимость»

Новости Рязани
Он проходит на площадке Рязанского медицинского университета.

В Рязанской области 25 апреля ожидается потепление

Новости Рязани
Но зонтик с собой лучше прихватить.