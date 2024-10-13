Воскресенье, 13 октября, 2024
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Молодой хоккеист жестоко убил мать, запрещавшую ему пить алкоголь

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Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

В Московской области молодой хоккеист убил мать, которая запрещала ему употреблять алкоголь, сообщает SHOT.

По данным источника, трагедия случилась в пятницу в Химках. Убийство совершил 21-летний парень. Раньше он играл на позиции защитника за молодёжку мытищинского «Атланта», но в последнее время карьера пошла на спад. Спортсмен стал злоупотреблять спиртным. Из-за этого начали возникать конфликты с 47-летней матерью. 

В пятницу женщина, придя домой, застала сына выпившим, она сделала замечание. 

Разразился скандал, и у Стёпы снесло крышу: он сначала избил маму руками, а потом жестоко исколол её ножом, сообщает SHOT. 

Услышав крики, соседи вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии с множественными ножевыми ранениями спины, плеча и живота. Через пять часов женщина скончалась, несмотря на усилия врачей. 

Подозреваемый в убийстве задержан. Ему грозит до 15 лет колонии.

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