Молодёжный совет рязанской администрации рассказал о первых итогах работы и планах на будущее

10 октября был сформирован Молодёжный совет администрации города Рязани. В его состав вошли представители структурных подразделений администрации, муниципальных организаций и учреждений.

Все участники Совета имеют различный опыт работы, специальности и увлечения, но их объединяет активная жизненная позиция, неравнодушие и стремление внести свой вклад в развитие нашего города.

Для укрепления командного духа и развития профессиональных качеств участников молодежного совета были организованы встречи с Комитетом по делам молодёжи, тренинги на сплочение и развитие лидерских качеств. Кроме того, члены молодежного совета уже стали постоянными болельщиками в рязанской КВН лиге.

Совет успел внести свой вклад в облик нашего города. Например, на въезде в Рязань гостей теперь встречает аллея из лип.Кроме того, молодые сотрудники не оставили без внимания и наших четвероногих друзей, приняв участие в акции «Рука помощи», направленной на помощь бездомным животным. Вместе они собрали необходимое для кошек в приюте «Спасённые, чтобы жить».

У Совета большие планы на будущее:

Планируется участие в грантовой деятельности, проведении стажировок для студентов Рязанских ВУЗов и других областей, на которых будущие специалисты смогут познакомиться с руководителями структурных подразделений администрации, узнать о тонкостях работы муниципальных учреждений и напрямую пообщаться с людьми, готовыми менять к лучшему город и страну.

Также в планах Молодёжного совета — проведение новогодних мероприятий для детей, помощь нуждающимся и благоустройство общественных территорий.