Понедельник, 25 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Молодёжный совет рязанской администрации рассказал о первых итогах работы и планах на будущее

Дата публикации

Валерия Мединская

10 октября был сформирован Молодёжный совет администрации города Рязани. В его состав вошли представители структурных подразделений администрации, муниципальных организаций и учреждений.

Все участники Совета имеют различный опыт работы, специальности и увлечения, но их объединяет активная жизненная позиция, неравнодушие и стремление внести свой вклад в развитие нашего города.

Для укрепления командного духа и развития профессиональных качеств участников молодежного совета были организованы встречи с Комитетом по делам молодёжи, тренинги на сплочение и развитие лидерских качеств. Кроме того, члены  молодежного совета уже стали постоянными болельщиками в рязанской КВН лиге.

Совет успел внести свой вклад в облик нашего города. Например, на въезде в Рязань гостей теперь встречает аллея из лип.Кроме того, молодые сотрудники не оставили без внимания и наших четвероногих друзей, приняв участие в акции «Рука помощи», направленной на помощь бездомным животным. Вместе они собрали необходимое для кошек в приюте «Спасённые, чтобы жить».

У Совета большие планы на будущее:
Планируется участие в грантовой деятельности, проведении стажировок для студентов Рязанских ВУЗов и других областей, на которых будущие специалисты смогут познакомиться с руководителями структурных подразделений администрации, узнать о тонкостях работы муниципальных учреждений и напрямую пообщаться с людьми, готовыми менять к лучшему город и страну.

Также в планах Молодёжного совета — проведение новогодних мероприятий для детей, помощь нуждающимся  и благоустройство общественных территорий.

Молодёжный совет рязанской администрации рассказал о первых итогах работы и планах на будущее
Молодёжный совет рязанской администрации рассказал о первых итогах работы и планах на будущее
Молодёжный совет рязанской администрации рассказал о первых итогах работы и планах на будущее
Молодёжный совет рязанской администрации рассказал о первых итогах работы и планах на будущее
- Advertisement -
Новости рубрики
Новости Рязани и области

Елена Сорокина рассказала о семье Симоновых, отметивших золотую свадьбу

А теперь в их семье появился и правнук.
Новости Рязани и области

Администрацию города обязали принять детскую площадку в муниципальную собственность

Установлено, что оборудование детской игровой площадки находится в ненадлежащем состоянии, техническое обслуживание турников и качелей не осуществляется, что влечёт за собой угрозу жизни и здоровью детей.
Администрация

В Рязани прошел 2-ой этап по благоустройству сквера «Быстрец»

Работы 2 этапа были единогласно приняты. Активисты отметили, что территория на глазах меняется к лучшему, не все задачи пока решены, но оба этапа благоустройства сквера можно признать успешными.