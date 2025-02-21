Молодая жена бросила рязанца, получившего тяжёлое ранение на СВО

Молодая жена бросила рязанца, который получил тяжёлое ранение на СВО. Историю мужчины рассказала работница Рязанской станции скорой помощи Ольга. Текст публикует региональный Минздрав.

Всё дело в том, что раненый боец — её сын, поэтому с ситуацией женщина знакома не понаслышке. В зоне проведения спецоперации мужчина находился с начала боевых действий. Он командовал штурмовым отрядом, вместе с боевыми товарищами освобождал Донбасс, в ходе чего получил тяжёлое ранение.

— Сын уезжал на СВО с надеждой на встречу с молодой женой. Свадьба состоялась незадолго до боевой командировки. Но…молодая женщина не прошла испытания разлукой, а потом и страшным известием о ранении мужа. Раненый боец оказался ей не нужен, — говорится в сообщении.

После ранения рязанец был фактически обездвижен, проходил лечение в госпиталях в Москве и Петербурге. Сейчас он находится на реабилитации в Рязани.

— Я верила, что всё будет хорошо. Сейчас Александр на реабилитации в Рязани. Мало помалу состояние улучшается. Конечно, ему было бы намного легче и радостнее, если бы рядом была любимая. Я верю, что он обязательно справится не только с телесными, но и душевными ранами. Хочу обратиться ко всем, чьи мужья, женихи на фронте. Девочки, предательство может ранить сильнее оружия. Ждите своих ребят и дождитесь. Они верят в вас, — сказала Ольга. Реклама

Она пишет, что её сын – сильный человек. Военную профессию он выбрал по примеру отца. Сейчас мужчина постоянно тренирует тело, старается скорее восстановить его функции. Офицера не оставляют мысли о продолжении службы.