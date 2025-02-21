Молодая жена бросила рязанца, получившего тяжёлое ранение на СВО

Молодая жена бросила рязанца, который получил тяжёлое ранение на СВО. Историю мужчины рассказала работница Рязанской станции скорой помощи Ольга. Текст публикует региональный Минздрав.
Всё дело в том, что раненый боец — её сын, поэтому с ситуацией женщина знакома не понаслышке. В зоне проведения спецоперации мужчина находился с начала боевых действий. Он командовал штурмовым отрядом, вместе с боевыми товарищами освобождал Донбасс, в ходе чего получил тяжёлое ранение.
После ранения рязанец был фактически обездвижен, проходил лечение в госпиталях в Москве и Петербурге. Сейчас он находится на реабилитации в Рязани.
Она пишет, что её сын – сильный человек. Военную профессию он выбрал по примеру отца. Сейчас мужчина постоянно тренирует тело, старается скорее восстановить его функции. Офицера не оставляют мысли о продолжении службы.