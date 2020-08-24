Рязанских бизнесменов приглашают на мастер-класс «Маркетплейсы: как выйти на них и начать продавать?»

Продаете товары в интернете или только задумываетесь о том, чтобы открыть свое дело? Узнайте, как правильно настроить продажи и выбрать верную площадку на бесплатном мастер-классе «Маркетплейсы: как выйти на них и начать продавать?» 4 сентября.

На нем вы узнаете все о работе с маркетплейсами:

– какие виды аудиторий ждут на них, и как с ними работать;

– как правильно выйти на площадку — пошаговая инструкция;

– особенности логистики и условий сотрудничества;

– финансовые модели;

– сильные и слабые стороны маркетплейсов.

Мастер-класс поможет вам выйти на огромные объемы аудитории и правильно выстроить продажи. После него вам подарят ценные материалы и гайды, чтобы вы смогли сразу начать применять все, о чем услышите.

Спикер Илья Тимошин — президент Союза Деловых Людей, эксперт Торгово-Промышленной Палаты РФ, ментор по интернет-торговле и наставник по интернет-маркетингу.

Мастер-класс состоится 4 сентября в 19.00.

Зарегистрироваться можно по ссылке http://moibiz62.ru/marketplace