Рязанских бизнесменов приглашают на мастер-класс «Маркетплейсы: как выйти на них и начать продавать?»

Продаете товары в интернете или только задумываетесь о том, чтобы открыть свое дело? Узнайте, как правильно настроить продажи и выбрать верную площадку на бесплатном мастер-классе «Маркетплейсы: как выйти на них и начать продавать?» 4 сентября.
На нем вы узнаете все о работе с маркетплейсами:
– какие виды аудиторий ждут на них, и как с ними работать;
– как правильно выйти на площадку — пошаговая инструкция;
– особенности логистики и условий сотрудничества;
– финансовые модели;
– сильные и слабые стороны маркетплейсов.
Мастер-класс поможет вам выйти на огромные объемы аудитории и правильно выстроить продажи. После него вам подарят ценные материалы и гайды, чтобы вы смогли сразу начать применять все, о чем услышите.
Спикер Илья Тимошин — президент Союза Деловых Людей, эксперт Торгово-Промышленной Палаты РФ, ментор по интернет-торговле и наставник по интернет-маркетингу.
Мастер-класс состоится 4 сентября в 19.00.
Зарегистрироваться можно по ссылке http://moibiz62.ru/marketplace