Мой бизнес принимает заявки на участие во Всероссийском конкурсе Лучший Социальный проект года 2021

С сентября 2021 г. начался прием заявок на региональный этап VII Всероссийского конкурса проектов в Рязанской области социального предпринимательства «Лучший Социальный проект года 2021». Координатором регионального этапа конкурса в Рязанской области является Центр инноваций социальной сферы. Среди предпринимателей, чья деятельность направлена на решение социальных задач, конкурс пользуется популярностью.

Кто может участвовать?

Социальные предприятия, субъекты МСП, деятельность которых направлена на решение социальных проблем общества.

Когда и куда подать заявку?

Подать заявку можно до 15 ноября 2021 года.

Заявки принимаются на официальном сайте конкурса.

Требования к проектам:

проект должен реализоваться на территории Рязанской области и способствовать достижению позитивных социальных изменений в обществе;

проект должен быть направлен на решение/смягчение существующих социальных проблем; на появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений, улучшение качества жизни населения региона в целом и/или представителей социально незащищенных слоев/групп населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для развития своих способностей и самореализации;

проект должен содержать инновационный подход к решению социальных проблем;

проект должен иметь финансово устойчивую бизнес-модель;

проект должен иметь социальный эффект и результативность – динамику

заявка должна быть заполнена в соответствии с требованиями и содержать достоверную информацию.

Какие номинации?

Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;

Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере;

Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма;

Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества;

Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей;

Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания.

Предприятия, чьи проекты, будут признаны лучшими, получат сертификаты на услуги центра.

Победители регионального этапа конкурса представят регион на федеральном этапе.

Контакты по вопросам участия в конкурсе: Кривцова Наталья Викторовна, +7 (4912) 971-700.