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Вторник, 26 октября, 2021
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«Мой бизнес» принимает заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Лучший Социальный проект года 2021»

7info

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С сентября 2021 г. начался приём заявок на региональный этап VII Всероссийского конкурса проектов в Рязанской области социального предпринимательства «Лучший Социальный проект года 2021». Координатором регионального этапа конкурса в Рязанской области является Центр инноваций социальной сферы. Среди предпринимателей, чья деятельность направлена на решение социальных задач, конкурс пользуется популярностью.

Кто может участвовать?

— Социальные предприятия, субъекты МСП, деятельность которых направлена на решение социальных проблем общества.

Когда и куда подать заявку?

— Подать заявку можно до 12 ноября 2021 года.

— Заявки принимаются на официальном сайте конкурса: https://konkurs.sprgsu.ru/index.php/ru/

Требования к проектам:

— проект должен реализоваться на территории Рязанской области и способствовать достижению позитивных социальных изменений в обществе;

— проект должен быть направлен на решение/смягчение существующих социальных проблем; на появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений, улучшение качества жизни населения региона в целом и/или представителей социально незащищённых слоёв/групп населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для развития своих способностей и самореализации;

— проект должен содержать инновационный подход к решению социальных проблем;

— проект должен иметь финансово устойчивую бизнес-модель;

— проект должен иметь социальный эффект и результативность, — динамику целевых индикаторов и показателей;

— заявка должна быть заполнена в соответствии с требованиями и содержать достоверную информацию.

Какие номинации?

  1. Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;
  2. Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере;
  3. Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
  4. Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма;
  5. Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества;
  6. Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.
  7. Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей;
  8. Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания. — Предприятия, чьи проекты, будут признаны лучшими, получат сертификаты на услуги центра.

— Победители регионального этапа конкурса представят регион на федеральном этапе.

Контакты по вопросам участия в конкурсе:

Кривцова Наталья Викторовна, +7 (491-29) 7-17-00

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