Мобилизованный житель Рязанской области заказал доставку цветов жене через службу 122

Житель города Сасово Сергей, мобилизованный 23 сентября, через службу поддержки 122 попросил доставить цветы жене. Подробности сообщила пресс-служба мэрии.

Сергей попал в учебный центр Сельцы одним из первых. Там он принял решение жениться на любимой девушке Наталье. Расписали пару 6 октября в Рязани.

Несколько дней спустя Сергей позвонил на горячую линию для помощи семьям военнослужащих — 122. Попросил передать жене букет цветов от его имени.

Букет доставили волонтёры: Олеся Илюшина, сёстры Дарья и Татьяна Тетерины. Кроме цветов, от себя лично, девушки передали Наталье торт и плед.

По словам Натальи, Сергей сообщил: домой вернётся после окончания спецоперации. Мужчине совестно, что там останутся друзья, а он будет дома. Женщина навещает супруга в Сельцах два раза в неделю.

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