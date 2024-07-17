Многодетным семьям Рязанской области помогут собрать детей в школу

В Рязанской области продолжается реализация мер социальной поддержки многодетных семей. В частности, семьи, где растят троих и более детей, могут получить компенсацию на покупку школьной и спортивной формы. Об этом сообщается на сайте правительства.

Выплата составляет 4000 рублей на каждого школьника. В этом году такой мерой соцподдержки смогут воспользоваться семьи, в которых в общей сложности воспитывается 15 тысяч школьников. Компенсацию выплачивают ежегодно с 1 по 31 августа. Семьям, которые обращаются за выплатой впервые, необходимо подать заявление в МФЦ.

Подробную информацию можно получить по телефону: 8-800-100-00-01.