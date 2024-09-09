Многодетная мама из Милославского района приняла участие в программе «Поле чудес»

Мама семерых детей из Озерков Милославского района Елена Канаева стала участницей шоу «Поле чудес». Об этом пишет ИД «Пресса». Программа вышла в эфир 6 сентября.

Елена поехала на шоу вместе с четырьмя детьми и вокальным коллективом «МногоМама». С транспортом им помогли глава администрации Виталий Гуськов и заместитель главы по социальным вопросам Надежда Куликова.

О Леониде Якубовиче жительница Озерков отзывается как о добром, отзывчивом, позитивном человеке. Понравилась и обстановка в студии, где царила доброжелательная и дружеская атмосфера.

Елена Канаева не выиграла. Однако, по ее словам, не расстроилась, так как приобрела колоссальный опыт игры на телевидении.