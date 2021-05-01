13.3 C
Рязань
Суббота, 1 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Многие костромичи ослушались указа президента

Никита Брыкин
- Advertisement -

Часть жителей Костромской области не послушались указа президента, согласно которому десять дней мая нужно отдыхать, пишет «Kostroma.Today».

Согласно опросу портала, 130 человек из 200 выйдут на работу в майские праздники. Выяснилось, что работать будут воспитатели, врачи, дорожники, сотрудники коммерческих компаний, журналисты и чиновники.

В Минтруде ранее отметили, что вопрос двойной оплаты труда будут решать работодатели в индивидуальном порядке.

Дело в том, что по закону эти дни оплачиваются как обычные рабочие будни.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]