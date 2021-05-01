Многие костромичи ослушались указа президента

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Часть жителей Костромской области не послушались указа президента, согласно которому десять дней мая нужно отдыхать, пишет «Kostroma.Today».

Согласно опросу портала, 130 человек из 200 выйдут на работу в майские праздники. Выяснилось, что работать будут воспитатели, врачи, дорожники, сотрудники коммерческих компаний, журналисты и чиновники.

В Минтруде ранее отметили, что вопрос двойной оплаты труда будут решать работодатели в индивидуальном порядке.

Дело в том, что по закону эти дни оплачиваются как обычные рабочие будни.