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Среда, 9 февраля, 2022

Мэрия Рязани усилит контроль за очисткой кровель от снега и наледи

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Мэрия Рязани усилит контроль за очисткой кровель от снега и наледи

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8 февраля в администрации Рязани состоялось совещание, которое провел первый заместитель главы администрации Алексей Пустовалов. В нём приняли участие исполняющий обязанности заместителя главы Борис Ясинский, представители контрольно-аналитического управления, МКУ «УДТ» и управления энергетики и ЖКХ.

Перепады температуры атмосферного воздуха приводят к образованию наледи на кровлях зданий, а также козырьках подъездов и балконов. Такие явления угрожают безопасности жителей. Управляющим организациям и хозяйствующим субъектам уже не раз указано на необходимость своевременной очистки крыш и ограждения территорий. Работа в этом направлении проводится ежедневно и будет максимально усилена.

По поручению Алексей Пустовалова, особое внимание будет уделено контролю за очисткой жилого фонда, а также за объектами социальной сферы, находящимся в них. Составленные акты и протоколы необходимо оперативно передавать в контролирующее ведомство.

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