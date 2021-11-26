Мэрия сообщила, как будут ходить автобусы возобновлённого маршрута №45

Начался приём заявок на обслуживание возобновлённого маршрута №45М2. В мэрии сообщили, как будут ходить автобусы и сколько единиц техники будут обслуживать маршрут.

На маршруте будут работать 8 автобусов среднего класса. Ходить они будут по изменённому маршруту.

Движение транспорта из посёлка Ворошиловка будет осуществляться через улицы 1-я Красная, Октябрьская, Молодцова, Интернациональная, Бирюзова, Северную Окружную дорогу, улицу Каширина, Первомайский проспект, улицу Соборную, Соборная площадь, Кремлевский Вал, улицу Грибоедова, площадь Свободы, улицу Свободы, Окский проезд, улицу Кальная, Касимовское шоссе, улицу Большую, далее – в прямом направлении через улицу Тимакова, Касимовское шоссе, в обратном – улицу Полевую.

Соответствующие изменения внесены в документ планирования постановлением администрации города Рязани.