Вторник, 1 ноября, 2022
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Мэрия Рязани опровергла сообщение о давке в школьной раздевалке

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Администрация Рязани опровергла сообщение о давке в раздевалке школы № 75.

Напомним, информация о скоплении детей в рекреации появилась в соцсетях. Пользовательница ВКонтакте сообщила, что в школе была настоящая давка.

По данным мэрии, из-за смены расписания первоклассников в новой четверти, увеличился поток учеников в раздевалки. Сейчас потоки разведены, школьники передвигаются организованно в педагогами, в раздевалке дежурят учителя.

С учениками проведут беседы о правилах поведения.

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