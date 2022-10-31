Рязанка пожаловалась на давку в раздевалке школы № 75

Жительница Рязани пожаловалась на давку в раздевалке школы № 75. Соответствующий вопрос пользовательница соцсети ВКонтакте задала в комментариях на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова.

По её словам, в раздевалке одновременно собрались 44 класса. Ученики младших классов, пришедшие с учителями организованно, стояли в очереди на лестницах до третьего этажа. Остальные находились в рекреации. В этот момент подошли ученики второй смены.

Рязанка пишет, что главная проблема — заполняемость школы. Учебное заведение, рассчитанное на 1200 учеников, посещают 2500 детей.

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