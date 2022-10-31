Понедельник, 31 октября, 2022
7info

Рязанка пожаловалась на давку в раздевалке школы № 75

На главнуюНовости Рязани
Background фото создан(а) jcomp - ru.freepik.com

Жительница Рязани пожаловалась на давку в раздевалке школы № 75. Соответствующий вопрос пользовательница соцсети ВКонтакте задала в комментариях на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова.

По её словам, в раздевалке одновременно собрались 44 класса. Ученики младших классов, пришедшие с учителями организованно, стояли в очереди на лестницах до третьего этажа. Остальные находились в рекреации. В этот момент подошли ученики второй смены.

Рязанка пишет, что главная проблема — заполняемость школы. Учебное заведение, рассчитанное на 1200 учеников, посещают 2500 детей.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/