Мэрия прокомментировала причины застревания машин скорой на окраинах Рязани

Мэрия Рязани дала комментарий по информации о застревании машин скорой помощи на окраинах города.

Напомним, ранее сообщалось о проблемах по трём адресам.

По информации городской администрации, зимняя уборка ведётся в сложных погодных условиях. Технологию приходится менять ежедневно из-за перепадов температуры. Дворы убирают сотрудники управляющих компаний, которых регулярно контролируют представители мэрии.

Чиновники связались с УК и получили информацию по конкретным адресам, указанным в сообщении о застрявших скорых.

Диспетчер ССМП не подтвердил затруднений при выезде спецавтомобиля на улице Ленинского Комсомола.

— По ул. Достоевского в пос. Мирный машина скорой помощи пробуксовала на льду, из-за перепадов температур на дорогах образовалась гололедица. По третьему адресу в Дягилево разбираемся в ситуации, примем необходимые меры, — говорится в комментарии мэрии.