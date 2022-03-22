Мэрия опубликовала список рязанских улиц, на которых 23 марта пройдёт уборка

Администрация Рязани опубликовала список улиц, на которых в ночь с 22 по 23 марта будут убирать дороги от снега и грунта.

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Спецтехника будет работать на улице Юбилейной, Народном бульваре, Московском шоссе.

Тракторы-щетки — на улицах Спортивной, Семашко, Братиславской, Черновицкой, Гоголя, Островского, Чкалова, Весенней, Шевченко, Типанова, Вокзальной, проезде Шабулина, Бирюзова, Сельских Строителей, Семчинской, Каширина, Сенной, Петрова, Солнечной.

Подметать дорожки также обещают в ЦПКиО, сквере на Соборной.