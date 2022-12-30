Мэрия: нарушений при выдаче разрешения на строительство рядом с Комсомольским парком не выявлено

29 декабря в администрации города Рязани состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросу застройки рядом с Комсомольским парком на улице Новаторов. В нем приняли участие должностные лица, представители д. 9в и д. 10 по ул. Новаторов, управляющих компаний, строительной компании. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По каждому решению предыдущих встреч специалисты администрации города дали официальные пояснения. В частности, по вопросу выдачи разрешения на строительство нарушений не выявлено. По границам строительной площадки — выявлено незначительное нарушение по одной из сторон периметра. На данное обстоятельство указано застройщику.

Также речь шла о дальнейшем развитии парка — строительная компания своими ресурсами продолжит его благоустраивать по приоритетным направлениям, которые определили жители. Представители д. 10 по ул. Новаторов внесли ряд предложений в части благоустройства парка и прилегающих территорий. Специалисты администрации города еще раз напомнили, что парк защищен от застройки всеми необходимыми мораториями.

Следующее заседание рабочей группы состоится в январе 2023 года.