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Воскресенье, 22 мая, 2022

Мэр Рязани рассказала, когда починят фонари в Кремлёвском сквере

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Мэр Рязани рассказала, когда починят фонари в Кремлёвском сквере

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о починке фонарей в зонах отдыха. Пост опубликован ВКонтакте.

В Кремлевском сквере в пешеходной зоне не горели 7 фонарей. В том числе один при входе. Поручение устранить проблему дал Павел Викторович Малков. ДБГ отработают к среде 25.05. По декоративной подсветке при входе с площади Соборной — нужно отремонтировать 6 элементов. Снимем, электрики разберутся, где сбой.

Проверили работу фонарей в Верхнем городском парке, сквере Скобелева. В Верхнем парке есть замечания по нескольким фонарям и отсутствию подсветки на трех лавочках. Обязан устранять подрядчик, принудим исполнять свои гарантийные обязательства.

Здорово, что Верхний парк так востребован. И днем, и по вечерам очень много горожан, семей с детьми гуляют здесь.

По Почтовой. По работе «звездного неба» замечаний нет, но со стороны городских служб надо держать на контроле.

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