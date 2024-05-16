Четверг, 16 мая, 2024

Мэр Рязани призвал горожан принять участие в предварительном голосовании ЕР

Автор: 7info

Опубликовано

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов призвал горожан принять участие в предварительном голосовании, организованном партией «Единая Россия». Пост мэр опубликовал на странице «ВКонтакте».

8 сентября состоятся дополнительные выборы в Рязанскую областную Думу по одномандатному избирательному округу № 12. Место депутата оказалось вакантным после перехода в Совет Федерации Игоря Мурога.

— Партия «Единая Россия» вот уже 15 лет проводит предварительное голосование, в ходе которого граждане сами определяют кандидата от «ЕР», — написал Артёмов.

Участниками праймериз стали 10 человек, в том числе Герой России, участник СВО Владислав Головин.

Проголосовать за своего кандидата можно в период с 20 по 26 мая, предварительно зарегистрировавшись на сайте https://pg.er.ru.

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