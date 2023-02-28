Мэр Рязани пообщалась с руководителями и активистами НКО

27 февраля в Рязанской области отмечался День социально ориентированных некоммерческих организаций. Общественные организации активно участвуют в жизни региона, так что в прошлом году было решено учредить такой праздник.
В регионе прошла встреча руководства города и региона с представителями некоммерческих организаций.
Градоначальник отметила, что на местном уровне продолжается большая работа по поддержке НКО, проводимая губернатором Павлом Малковым и региональным правительством. Есть подвижки в вопросах предоставления помещений. С каждой организацией взаимодействие индивидуальное, предлагаются варианты. Готовых помещений мало, многие требуют ремонта. Благодаря усилиям общественников, волонтёров, неравнодушных рязанцев они преображаются и становятся местами добрых встреч, заботы, человечности.
В 2023 году впервые на городском уровне стартует механизм премирования НКО. Глава администрации уверена, что это поможет стимулировать горожан участвовать в работе общественных организаций.
Мэр поблагодарила всех участников мероприятия за неравнодушие и взаимопомощь.
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