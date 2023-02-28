Мэр Рязани пообщалась с руководителями и активистами НКО

27 февраля в Рязанской области отмечался День социально ориентированных некоммерческих организаций. Общественные организации активно участвуют в жизни региона, так что в прошлом году было решено учредить такой праздник.

В регионе прошла встреча руководства города и региона с представителями некоммерческих организаций.

Елена Сорокина: «НКО протягивают руку помощи тем, кто в этом нуждается. Они всегда на связи с жителями, первыми узнают о проблемах, помогают нам вникнуть в их суть и решить. Особая благодарность за поддержку участников СВО и членов их семей. Вклад каждой организации в эту деятельность неоценим»

Градоначальник отметила, что на местном уровне продолжается большая работа по поддержке НКО, проводимая губернатором Павлом Малковым и региональным правительством. Есть подвижки в вопросах предоставления помещений. С каждой организацией взаимодействие индивидуальное, предлагаются варианты. Готовых помещений мало, многие требуют ремонта. Благодаря усилиям общественников, волонтёров, неравнодушных рязанцев они преображаются и становятся местами добрых встреч, заботы, человечности.

Елена Сорокина: «При поддержке областной программы местных инициатив расширяем общественное пространство ДОМ ТОС. Его двери также всегда открыты для наших общественных организаций»

В 2023 году впервые на городском уровне стартует механизм премирования НКО. Глава администрации уверена, что это поможет стимулировать горожан участвовать в работе общественных организаций.

Мэр поблагодарила всех участников мероприятия за неравнодушие и взаимопомощь.