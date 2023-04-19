Мэр Рязани пообещала неподъёмные штрафы за незаконные веранды на Почтовой

С 1 мая летние веранды кафе на улице Почтовой в Рязани, открытые без соответствующего согласования, будут незаконными. Об этом сообщила глава администрации города Елена Сорокина.

Комментируя решение в социальных сетях, мэр написала, что за внешний вид улицы сейчас стыдно.

— Аляпистые вывески и рекламы. Это не летние веранды — это большей частью безвкусное нечто, заслонившие весь исторический фасад, препятствующие ливнестокам. Почти все конструкции незаконные — не соответствующие концепции, утвержденной администрацией совместно с Инспекцией охраны памятников, — написала Сорокина ВКонтакте.

Мэрия разработала варианты оформления, предлагая владельцам заведений выбрать подходящий. Проводились переговоры, которые результата не принесли.

С 1 мая веранды, установленные без согласования, объявят вне закона.

— Мы всегда за бизнес, но… Обязаны согласовать свои летние веранды в Инспекции. Без согласований стройка незаконна, ввод — тем более. Далее штрафы на юрлиц, неподъемные, — написала Сорокина.

Мэр попросила жителей города поддержать это принципиальное решение.