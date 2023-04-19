Мэр Рязани пообещала неподъёмные штрафы за незаконные веранды на Почтовой

С 1 мая летние веранды кафе на улице Почтовой в Рязани, открытые без соответствующего согласования, будут незаконными. Об этом сообщила глава администрации города Елена Сорокина.
Комментируя решение в социальных сетях, мэр написала, что за внешний вид улицы сейчас стыдно.
Мэрия разработала варианты оформления, предлагая владельцам заведений выбрать подходящий. Проводились переговоры, которые результата не принесли.
С 1 мая веранды, установленные без согласования, объявят вне закона.
Мэр попросила жителей города поддержать это принципиальное решение.
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