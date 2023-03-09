Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о ходе строительства детского сада в Семчине

Строительство детского сада на 224 места в Семчине идёт по графику. Об этом 9 марта сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.
Мэр сегодня провела совещание с подрядчиком и профильными специалистами.
По словам подрядчика, в ближайшие три недели закончат кирпичную кладку и выведение парапетов, приступят к кровле. После наступления устойчивых плюсовых температур — к внутренней и внешней отделке. Устройство наружных сетей также начнут при наступлении благоприятных погодных условий для проведения земляных работ.
Завершение строительства запланировано на конец августа.
Также жители могут самостоятельно следить за ходом работ онлайн — на площадке установлены видеокамеры, трансляция с них выведена в группу ВКонтакте «Наш садик.Семчино».
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