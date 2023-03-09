Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о ходе строительства детского сада в Семчине

Строительство детского сада на 224 места в Семчине идёт по графику. Об этом 9 марта сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Мэр сегодня провела совещание с подрядчиком и профильными специалистами.

— Рабочие возводят стены третьего этажа, выполняют перекрытие второго, монтируют лестницы, производят устройство внутренних инженерных коммуникаций, начали остекление, — написала Сорокина ВКонтакте.

По словам подрядчика, в ближайшие три недели закончат кирпичную кладку и выведение парапетов, приступят к кровле. После наступления устойчивых плюсовых температур — к внутренней и внешней отделке. Устройство наружных сетей также начнут при наступлении благоприятных погодных условий для проведения земляных работ.

Завершение строительства запланировано на конец августа.

— Поручила управлению образования проработать вопросы наполнения детского сада. Контроль за возведением социального объекта продолжим. Район новый, большой, детский сад ждут многие семьи, — сообщила глава администрации Рязани.

Также жители могут самостоятельно следить за ходом работ онлайн — на площадке установлены видеокамеры, трансляция с них выведена в группу ВКонтакте «Наш садик.Семчино».