Мэр Касимова Иван Бахилов рассказал о поездке в зону спецоперации

В пятницу, 10 ноября, глава администрации Касимова Иван Бахилов побывал в зоне проведения специальной военной операции. О поездке он рассказал на своей странице ВКонтакте.

— Военнослужащие обеспечены всем необходимым, но все понимают, что находясь там, «за ленточкой», ребятам нужно нечто большее, чем положено по уставу.

Отвезли нашим ребятам в прифронтовую зону гуманитарный груз, состоящий из всего самого необходимого. Это пиломатериалы, больше 1 кв. км, противодроновые и маскировочные сети, специальное оборудование, продовольствие, письма от наших школьников.

Пообщался с ребятами, у них очень правильное настроение: боевое, нацеленное на победу.

Там наши ребята, наша армия, надо им помогать. Им необходима наша поддержка. Надо делом показать, что мы с ними вместе!