Суббота, 11 ноября, 2023
На главнуюНовости РязаниНовости Касимова

Мэр Касимова Иван Бахилов рассказал о поездке в зону спецоперации

7info7

В пятницу, 10 ноября, глава администрации Касимова Иван Бахилов побывал в зоне проведения специальной военной операции. О поездке он рассказал на своей странице ВКонтакте.

— Военнослужащие обеспечены всем необходимым, но все понимают, что находясь там, «за ленточкой», ребятам нужно нечто большее, чем положено по уставу.

Отвезли нашим ребятам в прифронтовую зону гуманитарный груз, состоящий из всего самого необходимого. Это пиломатериалы, больше 1 кв. км, противодроновые и маскировочные сети, специальное оборудование, продовольствие, письма от наших школьников.

Пообщался с ребятами, у них очень правильное настроение: боевое, нацеленное на победу.

Там наши ребята, наша армия, надо им помогать. Им необходима наша поддержка. Надо делом показать, что мы с ними вместе!

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах