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Четверг, 20 мая, 2021
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Митрополит Марк рассказал о синдроме эмоционального выгорания

7info
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Рязанская епархия опубликовала новое видео проекта «Слово архипастыря». На этот раз митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал о часто встречающемся сейчас синдроме эмоционального выгорания,  о том, как можно бороться с охлаждением в вере.

Священник назвал 21-й веком веком болезней не только телесных, но и душевных. В последнее время часто говорят о выгорании в профессии, в том числе и у священников. 

По мнению Марка, у священнослужителей выгорания быть не может, так как они общаются с Богом. Речь нужно вести об ослаблении в вере.

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