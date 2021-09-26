Митрополит Марк показал, каким может стать Рязанский кремль после передачи РПЦ

Митрополит Марк показал варианты развития Рязанского Кремля после передачи РПЦ. Эскизы и план он представил на пленарном заседании Форума древних городов в пятницу, 24 сентября.

По его словам, сейчас поступает много жалоб на плохую инфраструктуру Кремля. Однако ответственность за нынешнее состояние культурного объекта церковь не несёт.

Марк показал, как можно благоустроить территорию Кремля после передачи объекта РПЦ. Над эскизами работали священнослужители и архитекторы. Главная их идея – создание комфортной городской среды для жителей и гостей Рязани.