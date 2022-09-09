Мишустин распорядился выделить 160 миллионов на благоустройство Нижнего городского сада в Рязани

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил выделить Рязанской области средства из резервного фонда кабмина на благоустройство территорий, закупку новых троллейбусов, школьных автобусов и автомобилей скорой помощи. Об этом в своём telegram-канале сообщил врио губернатора Павел Малков.
Врио главы региона поблагодарил Мишустина за поддержку проекта по благоустройству Нижнего городского сада. На эти цели будет направлено 160 миллионов рублей.
По его словам, концепцию благоустройства подготовят совместно с краеведами, представителями научного сообщества при участии местных жителей. Павел Малков выразил надежду, что Нижней городской сад станет не только комфортной городской локацией, но и знаковой точкой пешеходного маршрута, который сейчас формируется.