Мишустин распорядился выделить 160 миллионов на благоустройство Нижнего городского сада в Рязани

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил выделить Рязанской области средства из резервного фонда кабмина на благоустройство территорий, закупку новых троллейбусов, школьных автобусов и автомобилей скорой помощи. Об этом в своём telegram-канале сообщил врио губернатора Павел Малков.

Врио главы региона поблагодарил Мишустина за поддержку проекта по благоустройству Нижнего городского сада. На эти цели будет направлено 160 миллионов рублей.

– Эта значительная сумма позволит привести парк в достойный вид, сохранив исторический вид и природные особенности ландшафта, – пишет Малков.

По его словам, концепцию благоустройства подготовят совместно с краеведами, представителями научного сообщества при участии местных жителей. Павел Малков выразил надежду, что Нижней городской сад станет не только комфортной городской локацией, но и знаковой точкой пешеходного маршрута, который сейчас формируется.