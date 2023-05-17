Среда, 17 мая, 2023
На главнуюНовости мира

Миронова возмутило, что в Ярославле снимают баннеры «Справедливой России»

powder

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил на своем сайте, что рекламные агентства снимают предвыборные баннеры партии в Ярославской области.

По его словам, они объяснили это необходимость освобождать место для социальной рекламы.

«У меня простенький вопрос, а почему билборды «Единой России и ЛДПР» висят? Их места не нужны под социальную рекламу?» – возмутился Миронов.

Депутат считает, что губернатор Михаил Евраев не следит, что происходит в области.

«Похоже, губернатор не очень рулит в регионе, либо кто-то рулит за него», – заявил лидер эсеров.

Партия намерена подать жалобу в Генпрокуратуру.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рязанский театр драмы примет участие в XV Международном фестивале «Славянские театральные встречи»

18 мая на сцене Гомельского областного драматического театра рязанская труппа представит комедию «6 утра, американо».

Раскрыт план ремонта Северной окружной и проезда Шабулина в Рязани

В группе «Дороги Рязанской области» поделились планами ремонта двух участков Северной окружной и проезда Шабулина в Рязани.

Музей Гаража особого назначения приглашает на «Ночь музеев»

Изучить экспозицию горожане и гости столицы смогут под живую музыку в исполнении струнного квартета.

20 мая рязанцев приглашают на областной День здоровья и спорта

В программе - мастер-классы, спортивные конкурсы и соревнования.

Школьный музей на малой родине автора гимна СССР

Музей был открыт 12 апреля 2003 года в старом здании школы, в настоящее время в новом здании школы действует новый музей А.В. Александрова.

Трое рязанцев предстанут перед судом за кражу 250 кг металлических изделий

По данным следствия, злоумышленники вынесли с участка в Рязани чугунную ванну, кастрюли, тазы и фрагменты металлических труб.

Суд в Рязанской области отправил виновника автокатастрофы в Рыбновском районе в колонию-поселение

Смертельное ДТП произошло в ноябре 2022 года на трассе М5 Урал.

Мужчина погиб, упав на арматуру в Новой Москве

ЧП случилось в частном жилом доме на улице Адмирала Угрюмова посёлка Воскресенское

17 мая начальник экспедиции в Рязанском кремле Владимир Завьялов расскажет об уникальной находке

Также Владимир Игоревич поделится планами на летний сезон этого года.

Купающийся лось попал в фотоловушку в Окском заповеднике

На кадрах видно, что лось бродит в воде и трясёт ушами.

Опубликовано «пророчество» Жириновского о сроках объединения Русского мира

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опубликовал в телеграм-канале новое «пророчество» Владимира Жириновского

На трассе в Рязанской области автомобиль сбил лося

Видео последствий ДТП поделились рязанские астрономы.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации