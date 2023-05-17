Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил на своем сайте, что рекламные агентства снимают предвыборные баннеры партии в Ярославской области.

По его словам, они объяснили это необходимость освобождать место для социальной рекламы.

«У меня простенький вопрос, а почему билборды «Единой России и ЛДПР» висят? Их места не нужны под социальную рекламу?» – возмутился Миронов.

Депутат считает, что губернатор Михаил Евраев не следит, что происходит в области.

«Похоже, губернатор не очень рулит в регионе, либо кто-то рулит за него», – заявил лидер эсеров.

Партия намерена подать жалобу в Генпрокуратуру.