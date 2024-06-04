Вторник, 4 июня, 2024

Миронов предложил выплачивать компенсации родителям за отсутствие места в детсаду

Автор: 7info

Опубликовано

Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал депутатов Госдумы и Правительство России поддержать инициативу СРЗП о выделении средств на компенсацию семьям, чьим детям не хватило мест в саду.

«Прежде всего отмечу, что на днях мы поймали коллег-депутатов из одной не самой последней по численности думской фракции на плагиате. Там предложили выплачивать компенсации семьям за отсутствие мест в саду. «Авторы» инициативы отмечают, что такая мера позволит компенсировать родителям расходы на няню или частный детсад. Сами же родители, вместо того чтобы сидеть с детьми, смогут полноценно работать», – рассказал Сергей Миронов.

«Вижу, что инициативы СРЗП внимательно мониторятся, выдаются за свои и даже обоснование в них нисколько не меняется. Напомню, что партия «Справедливая Россия – За правду» на протяжении многих лет неоднократно вносила на рассмотрение Госдумы законопроекты о выплате компенсации родителям, чьи дети не смогли получить место в государственном или муниципальном детсаду. Выплачивать предлагаем не менее одного прожиточного минимума в месяц, то есть 15,4 тысячи рублей. К огромному сожалению, большинство депутатов инициативы не поддерживают, а потом некоторые коллеги вносят такую же и выдают за свою без малейших изменений», – отметил парламентарий.

«Если говорить о сути проблемы, то нехватка мест в детских садах создаёт целый клубок трудностей для многих родителей. В таких семьях женщины вынуждены подолгу сидеть дома с детьми, а работает только отец. Денег с рождением ребёнка и ухода матери в отпуск по уходу за малышом начинает катастрофически не хватать, и проблема в лучшем случае разрешается только после появления места в детском саду и выхода мамы на работу», – отметил председатель партии.

«И, хотя регионы активно занимаются строительством детсадов, сложности остаются по сей день. В России насчитывается 64 региона, где эта проблема относительно решена. При этом по-прежнему остаётся несколько десятков регионов, в которых мест в детских садах хронически не хватает, и мы считаем, что раз государство не может справиться с проблемой, значит, оно должно найти средства на выплату компенсации родителям с детьми», – заключил Сергей Миронов.

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