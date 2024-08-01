Четверг, 1 августа, 2024

Миронов предложил поднять ставку налога на прибыль для компаний, использующих мигрантов

Автор: 7info

Опубликовано

Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов считает, что сбой в работе распределительного центра ретейлера X5 в Ярославле, который привел к дефициту некоторых товаров в магазинах сети в ряде регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, вызван порочной «бизнес-моделью», ориентированной на дешевый труд мигрантов.  

«Когда этот центр открывали, компания с гордостью заявляла, что создано свыше 400 рабочих мест для местных жителей, а теперь она объясняет проблемы «отъездом рабочих-мигрантов на родину». Как это понимать? То ли областному начальству изначально «втерли очки», то ли народ разбежался из-за рабского труда за копейки. Кстати, мигранты убыли не по своей воле – их депортировали как нелегалов. Вот теперь и некому работать», – отмечает парламентарий.

Миронов считает несостоятельным расхожее мнение, что за счет низких зарплат и найма иностранных граждан торговые сети поддерживают доступные цены.

 «Ложь! Стараются они не ради низких цен – где вы их видели?! – а сверхвысоких барышей. Та же Х5 в прошлом году получила 90 миллиардов рублей чистой прибыли. Между прочим, если бы каждому работнику холдинга подняли зарплату на 20 тысяч – а это заметная прибавка, – у компании еще осталось бы 10 миллиардов. Платите нормальные деньги – и люди придут! И не придется срочно латать кадровые дыры. Справедливости ради отмечу, что вряд ли в других торговых сетях или строительных фирмах ситуация сильно отличается. Это заразная болезнь, и лечится она только рублем – повышением налога на прибыль для компаний, нанимающих мигрантов. Будем готовить поправки в Налоговый кодекс», – сообщил Миронов.  

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани автомобиль проехал по пешеходной зоне на площади Победы

Губернатор Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области 31 июля

Минтранс напомнил о выделенных полосах в Рязани

На благоустройство дворов в Рязани дополнительно выделено 50 млн рублей

Рязанцы пожаловались на стаю собак в центре города

В Рязанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия

В Рязанской области единовременную выплату контрактникам увеличили до 400 тысяч

В Рязани затопило улицу Чкалова

Малков поручил до конца лета завершить подготовку соцобъектов к новому сезону

На стадионе «Спартак» в Рязани пройдёт праздник «Рязань — столица ВДВ»

Первый день августа в Рязанской области будет дождливым

Житель Касимовского района осужден на 10 лет за избиение знакомого