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Среда, 26 января, 2022
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Минздрав выпустил памятку для лечения бессимптомного и лёгкого COVID-19

7info

Минздрав России опубликовал «памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции».

Переболевшим коронавирусом, вакцинированным, ревакцинированным менее 6 месяцев назад, болеющих бессимптомно, необходимо соблюдать самоизоляцию, мерить температуру раз в сутки. Можно получить больничный.

Людям с симптомами ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,50С), не относящимся к группе риска, рекомендуют оставаться дома, вызвать врача, если необходим больничный, по возможности самоизолироваться в отдельной комнате.

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