Минздрав: в рязанских «красных зонах» 19 пациентов с коронавирусом подключены к ИВЛ

В «красных зонах» рязанских больниц 19 пациентов с тяжёлым течением коронавируса подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Данные на 18:00 25 января публикует опергруппа региона.

По данным Минздрава, состояние 87 заболевших человек врачи оценивают как удовлетворительное, 333 — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 60 пациентов, из них 19 подключены к ИВЛ.

Всего в «красных зонах» находятся 480 человек с COVID-19. У остальных болезнь протекает в лёгкой форме, они лечатся дома.

Реклама

Напомним, 25 января в Рязанской области выявили максимальное число случаев заражения ковидом с начала пандемии — 327.