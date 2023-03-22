Минздрав Рязанской области выпустил приказ о медосмотре граждан 1996-2005 годов для военной службы

Минздрав Рязанской области выпустил приказ о медосмотре граждан 1996-2005 годов рождения для военной службы в апреле-июле текущего года.

В документе прописаны меры, которые обязаны предпринять главные врачи медицинских организаций, подведомственных минздраву региона.

Главврачи должны в срок 2 недели представить в военкоматы списки лиц 1996-2005 годов рождения, которые состоят на диспансерном учете и в течение года переболели инфекционными и паразитарными болезнями; амбулаторные карты, выписки из историй болезни, протоколы специальных методов исследования и другие медицинские документы.

Также прописаны обязанности:

направить медработников для работы в призывной комиссии;

провести медосвидетельствование призывников;

при необходимости выделить врачей-специалистов и средний медперсонал для медосмотра на призывных пунктах;

изучать и анализировать ошибки врачей-специалистов призывных комиссий муниципальных образований Рязанской области при освидетельствовании призывников.

Документ вышел за подписью министра здравоохранения Рязанской области Александра Пшенникова.