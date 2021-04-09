«Удаленный» режим работы наиболее распространен в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области, сообщили «Известиям» в Минтруде. Там также отметили, что такой формат занятости широко применяется в крупных промышленных регионах, где на удаленную работу перевели административный персонал.

В данный момент в удаленном режиме трудятся чуть более 3 млн работников. Это порядка 6% от общего числа работников, — привели статистику в министерстве.

В конце ноября прошлого года на удаленке трудились 6,5% трудоспособного населения, что составляло 3,7 млн человек, сообщали ранее в ведомстве.

Но говорить о спаде интереса к этой форме занятости, в том числе у работодателей, рано. В столице, например, число «дистанционных» вакансий в апреле 2021 года выросло на 33% по сравнению с декабрем 2020-го. У этого есть несколько причин, рассказали «Известиям» в департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.

Формат удаленной работы привлекателен для работодателей по нескольким причинам. Во-первых, снижаются производственные издержки, можно экономить на аренде офиса, оплате коммунальных платежей. Во-вторых, удаленка предполагает широкую географию найма работников, привлечение к сотрудничеству высококвалифицированных специалистов из других городов за оплату только реально отработанных часов в рамках конкретного проекта, — подчеркнули в ведомстве.

В Госдуме выразили скептическое отношение к «удаленным» процессам занятости, однако отметили развитие таких форматов в целом ряде направлений.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в разговоре с «Известиями» отметил, что среди компаний и работодателей нет единого подхода. «Кто-то пытается вернуть сотрудников, кто-то выжидает, а кто-то не хочет, чтобы люди возвращались. Компании пересмотрели многие процессы и сократили площади», — резюмировал социолог.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Вместо вывода: Минтруд назвал регионы — лидеры по удаленке