«Удаленный» режим работы наиболее распространен в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области, сообщили «Известиям» в Минтруде. Там также отметили, что такой формат занятости широко применяется в крупных промышленных регионах, где на удаленную работу перевели административный персонал.
В конце ноября прошлого года на удаленке трудились 6,5% трудоспособного населения, что составляло 3,7 млн человек, сообщали ранее в ведомстве.
Но говорить о спаде интереса к этой форме занятости, в том числе у работодателей, рано. В столице, например, число «дистанционных» вакансий в апреле 2021 года выросло на 33% по сравнению с декабрем 2020-го. У этого есть несколько причин, рассказали «Известиям» в департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.
В Госдуме выразили скептическое отношение к «удаленным» процессам занятости, однако отметили развитие таких форматов в целом ряде направлений.
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в разговоре с «Известиями» отметил, что среди компаний и работодателей нет единого подхода. «Кто-то пытается вернуть сотрудников, кто-то выжидает, а кто-то не хочет, чтобы люди возвращались. Компании пересмотрели многие процессы и сократили площади», — резюмировал социолог.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Вместо вывода: Минтруд назвал регионы — лидеры по удаленке