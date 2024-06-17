Понедельник, 17 июня, 2024

Минтранс рассказал, какие дороги ремонтируют по нацпроекту в Рязанской области

Автор: 7info7

Опубликовано

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведётся капитальный ремонт автотрассы Островка–Белоречье Сараевского района Рязани, сообщает Региональное министерство транспорта. Автотрасса является частью школьного маршрута.

В данный момент проводятся работы по ремонту водопропускных труб, а также укладке щебня, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. После будет обустроен верхний слой и укреплены обочины. В сентябре этого года ремонт планируется завершить.

Также благодаря нацпроекту в порядок в течение года будут приведены 9 км дороги Сапожок – Сараи – Борец – Шацк с подъездом к станции Верда. Сейчас там восстанавливают кромки трассы и проводят работы по фрезерованию изношенного дорожного покрытия.

Согласно данным министерства, в рамках нацпроекта за все время отремонтировано более 20 км автотрасс Сараевского района межмуниципального и регионального значения.

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