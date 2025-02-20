Минспорт сообщил о планах реконструкции ЦСК в Рязани: делать крышу не планируется

Стадион ЦСК в Рязани будут постепенно реконструировать, планов делать арену крытой нет. Об этом на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова ВКонтакте сообщили представители Минспорта региона.

Ранее появилась информация, что у стадиона сделают крышу в рамках масштабной реконструкции ЦПКиО.

По данным Минспорта, планируется обновить чашу стадиона, подтрибунные помещения, благоустроить окружающую территорию.

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Сейчас специалисты разрабатывают проектную документацию на поэтапный ремонт стадиона.