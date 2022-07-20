Минкульт вложит 1,6 млрд руб в реставрацию Александро-Невской лавры в Петербурге

Министерство культуры РФ направит 1,6 миллиарда рублей на реставрацию объектов Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, которая является объектом культурного наследия федерального значения, следует из данных портала госзакупок.

Минкульт провел два тендера и определился с подрядчиком: исполнителем по обоим контрактам будет московское ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские».

Подрядчику предстоит проведение реставрационных работ на объектах: Духовской корпус, Просфорный корпус с северными воротами главного двора и Надвратная церковь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость. Также в рамках контракта запланировано проведение первоочередных противоаварийных работ на Хлебных амбарах.

Реставрационные работы, согласно материалам закупок, должны быть завершены к 1 ноября 2025 года.

По данным портала госзакупок, в настоящее время министерство разыгрывает еще два конкурса – непосредственно на реставрацию Хлебных амбаров, а также на реставрацию Троицкого собора с двумя соединительными флигелями. Начальная (максимальная) цена по обоим контрактам заявлена в 1,4 миллиарда рублей.

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра – старейший монастырь Санкт-Петербурга, уникальный комплекс памятников архитектуры XVIII – XIX веков. Он был основан по указу Петра I в 1713 году. В 1723 году Петр I, посетив новый монастырь, принял решение перенести сюда из Владимира мощи святого благоверного великого князя Александра Невского, и в 1724 году останки князя были торжественно перенесены в Петербург.

Александро-Невский монастырь был задуман как столичный духовный центр, отсюда вышло большинство священников русского флота – главного детища императора Петра I. В XVIII – XIX веках лавра была резиденцией столичной духовной власти и местом частых паломничеств Царской Фамилии.

В 1797 году обитель получает статус лавры. Наряду с Троице-Сергиевой лаврой Александро-Невская лавра сейчас — второй мужской монастырь с подобным статусом в России.