Минюст РФ предложил выплачивать алименты до 23 лет

Российский Минюст предлагает платить алименты после достижения совершеннолетия до 23 лет. Соответствующую льготу могут распространить на тех, кто обучается на одном отделении вуза.

Всё дело в том, что из-за нагрузки в вузах многие студенты не могут совмещать учёбу и работу. Поэтому студентам-очникам предлагают платить алименты до 23 лет.

Уточняется, что совершеннолетние, которые уже окончили школу, смогут получать алименты до 1 сентября того года, в котором завершили обучение, если им не исполнилось 19 лет.