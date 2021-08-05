Министерство образования подало в суд на РГРТУ из-за крупного долга

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Министерство образования РФ подало иск в суд на Рязанский государственный радиотехнический университет. Все из-за долга, который университет должен вернуть министерству. Соответствующее дело поступило в Арбитражный суд Москвы.

Напомним, из федерального бюджета было выделено 72,5 млн рублей на проведение научных исследований. В РГРТУ должны были работать по программе «Холодные взрывоэмиссионные катоды на основе многослойных графеновых структур и графено-подобных нанометровых пленок».

Однако после выяснилось, что ВУЗ не выполнил ряд соглашений и не реализовал определенную сумму.